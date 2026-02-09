Zemmer: Schock nach Karnevalsumzug – Mehrere Pkw mutwillig zerkratzt

ZEMMER – Wie die Polizei Schweich mitteilt, wurden am Samstag, 07.02.2026 in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 15:55 Uhr in der Heidweilerstraße in Zemmer mehrere Fahrzeuge von unbekanntem Täter beschädigt.

Nachdem die Eigentümer von mindestens vier geschädigten PKW nach dem Karnevalsumzug zurück kamen, konnten diese feststellen dass ihre PKW mit einem spitzen Gegenstand mutwillig zerkratzt wurden.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502/91570 in Verbindung zu setzen.