RLP: Glasmurmeln statt Luftgewehr — Fensterscheiben bei Tierschutzverein beschädigt

BAD MARIENBERG. In Bad Marienberg sind Fensterscheiben eines Tierschutzvereinshauses mutmaßlich durch Glasmurmeln beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, bestätigte sich die erste Vermutung, die Löcher im Fenster wären durch Schüsse eines Luftgewehrs entstanden, nicht.

Da sich auf dem Boden vor dem Haus mehrere Murmeln und andere Gegenstände fanden, geht die Polizei davon aus, dass diese mutmaßlich zwischen Freitagabend und Samstagmorgen gegen das Haus geworfen wurden und die Schäden verursachten. Bereits eine Woche zuvor wurde an einem benachbarten Haus ein gleichartiges Loch im Fenster festgestellt. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache und dem Motiv der Tat. (Quelle: dpa)