Luxemburg: Schwere Kopfverletzungen bei Schlägerei, Tuning-Treffen und Fahrzeugeinbruch

LUXEMBURG. Für den gestrigen Samstag meldet die Police Grand-Ducale eine gewalttätige Auseinandersetzung bei einem Nachtclub, ein Tuningtreffen im Grenzgebiet zu Belgien sowie einen Fahrzeugeinbruch.

Am späten Abend des 31. Januars 2026 kam es im Grenzgebiet zwischen Luxemburg und Belgien zu einem vermeintlichen Tuningtreffen, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Das Treffen wurde über soziale Medien koordiniert. Anhand intensiver Fahndungsmaßnahmen, an denen mehrere Patrouillen beteiligt waren, und der Zusammenarbeit mit den belgischen Behörden konnte der Treffpunkt der Tuner mehrfach verlagert werden – unter anderem nach Wemperhardt, Schmiede und anschließend nach Gouvy und Libramont in Belgien.

In der Nacht zum 31. Januar kam es in der Rue Dicks in Luxemburg, in der Nähe eines Nachtclubs, zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, bei der drei Personen verletzt wurden. Einer der Verletzten erlitt derart schwere Kopfverletzungen und musste notoperiert werden. Die Polizei leitete umgehend Ermittlungen ein und konnten die Tatverdächtigen ermitteln. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und ordnete die Festnahme an. Diese werden dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Ebenfalls am 31. Januar reagierte die Polizei gegen 12.20 Uhr auf eine Meldung über einen Fahrzeugeinbruch in der Route de Luxembourg in Schieren. Das Opfer gab vor Ort an, dass die Scheibe seines Fahrzeugs eingeschlagen worden sei und Gegenstände entwendet worden seien. Nach kurzer Fahndung konnten die Polizisten anhand der Beschreibung eines Zeugen einen Mann antreffen, der der Beschreibung entsprach. Der Zeuge konnte den Tatverdächtigen eindeutig wiedererkennen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des mutmaßlichen Täters an. Dieser wurde heute dem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)