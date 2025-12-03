Neues Jahrbuch für den Eifelkreis – Heimatkalender wird zum Kreisjahrbuch

BITBURG. Das neue Kreisjahrbuch für den Eifelkreis Bitburg-Prüm ist in diesen Tagen erschienen. Landrat Andreas Kruppert konnte das erste Exemplar des Jahrbuches entgegennehmen, das sonst unter dem Titel „Heimatkalender“ bekannt ist. Mit der jetzt 75. Ausgabe seit 1952 bringt es neben dem neuen Namen aber auch mehr Inhalt und eine durchgehend farbige Gestaltung.

Auf den über 344 Seiten haben rund 40 Autorinnen und Autoren über den Eifelkreis geschrieben, über 100 Seiten davon füllt das diesjährige Schwerpunkthema „Musikleben im Eifelkreis“: Aus den unterschiedlichsten Perspektiven geht es darum, wie sich musikbegeisterte Menschen bei uns zusammengeschlossen haben in Musikvereinen, Männergesangvereinen und Kirchenchören, um Einrichtungen wie die Kreismusikschule; es geht um das Musikhören im Radio und das Singen bei der Hausarbeit, um die Tanzmusik zur Kirmes, in der Disco, um Rockbands und Open-Air-Konzerte und um Erinnerungen an das Zeitalter der Schallplatte.

Platz gefunden haben aber auch wieder Beiträge zu Personen mit interessanten Lebensgeschichten, wie etwa Hans Fuchs aus Bickendorf, Oberpräsident der Rheinprovinz in der Zeit der Weimarer Republik oder die Bitburger Familie Wagner, die sich vor 150 Jahren als Auswanderer den „amerikanischen Traum“ verwirklichen konnten. Nicht zuletzt geht es auch um Themen wie Natur und Landschaft: um Kyllburger Sandstein, aus dem man in Berlin vor 150 Jahren die Wappentiere für das Rathaus meißelte, und um eine Wanderung, die Prümer Schüler im Jahr 1911 nach Bleialf führte.

Zur öffentlichen Buchvorstellung hatte Landrat Andreas Kruppert nach Neuerburg ins Eifel-Gymnasium eingeladen. Schülerinnen und Schüler des Internates hatten hier mit ihren Lehrerinnen und Lehrern einen feierlichen Rahmen vorbereitet. In seinem Grußwort betonte Landrat Kruppert die Aufgabe des Jahrbuches mit dem Blick auf das aktuelle Geschehen und die lokale und regionale Geschichte gleichermaßen: „Unser neues Kreisjahrbuch bleibt im gewohnten Buchformat ein publizistisches Aushängeschild des Eifelkreises.“ Anschließend dankte er allen Beteiligten, den Mitgliedern des Redaktionsausschusses, der Druckerei Hoffmann, den mit ihren Anzeigen vertretenen heimischen Betrieben und besonders den vielen ehrenamtlich tätigen Autorinnen und Autoren.

Das neue Kreisjahrbuch ist zum Preis von 10,- Euro in den gewohnten Verkaufsstellen erhältlich: im örtlichen Buchhandel, in Dorfläden, bei den Verbandsgemeindeverwaltungen, über die Ortsbürgermeister, im Kreismuseum Bitburg-Prüm und bei der Kreisverwaltung (Kreiskasse/Zulassungsstelle). Bestellungen per Mail oder telefonisch nimmt Gaby Thomaser entgegen unter 06561/15-1610 oder [email protected]. (Quelle: Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm)