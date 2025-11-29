++ Update: Unfall auf B268 bei Abfahrt Niedermennig – PKW auf Dach ++

TRIER. Am Samstag, dem 29.11.2025, kam es gegen 10.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B268 in Höhe der Abfahrt Niedermennig (lokalo.de berichtete). Hierbei befuhr eine Fahrzeugführerin die B268 aus Pellingen kommend in Richtung Trier.

In einer Rechtskurve verlor die Fahrzeugführerin vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren PKW, schleuderte über die Gegenfahrspur und kam letztlich, auf dem Dach liegend, im Straßengraben zum Stehen. Die Fahrzeugführerin konnte sich aus eigener Kraft und unverletzt aus dem PKW befreien. Sie wurde vorsorglich in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs musste die B268 teilweise gesperrt werden. Im Einsatz waren zwei Streifen der Polizeiinspektion Trier, die Berufsfeuerwehr Trier sowie ein Notarzt- und Rettungswagen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)