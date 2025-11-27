Trier: AUF DEN PUNKT GEBRACHT – Schüler des BBS „St. Helena“ mit Installation zum ORANGE DAY

TRIER – „AUF DEN PUNKT GEBRACHT“ –Zum Orange Day haben Schüler*innen des Wahlfaches schöpferisch-kreativer Ausdruck der BBS St. Helena hochmotiviert – in Zusammenarbeit mit dem Josefsstift – eine beeindruckende Schuhinstallation in Orange an dessen Klostermauer in Trier gestaltet.

Mit den über die Mauer gehängten orangenen Schuhen und kurzen Elf-Worte-Gedichten möchten sie auf die Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen, sowie Passanten zum Innehalten und Nachdenken bewegen.

Dies ist Ihnen bereits während des Aufbaus der Installation gelungen, sie wurden von vielen Menschen auf die Aktion angesprochen und konnten teilweise sehr intensive Gespräche führen und erhielten anerkennendes Feedback zu ihrem Engagement. Jeder Schuh steht stellvertretend für ein Frauenschicksal. Die Aktion setzt ein sichtbares Zeichen und erinnert daran, dass jede Form von Gewalt benannt und bekämpft werden muss. Die Installation ist noch bis zum 10. Dezember 2025 in der Franz-Ludwig-Straße zu sehen.

Am 10. Dezember 2025, dem Tag der Menschenrechte selbst, wird im Josefsstift von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr das Projekt von den Schüler*innen der Wahlpflichtkurse Darstellendes Spiel und kreativ, schöpferischer Ausdruck der BBS St. Helena und der bekannten Trierer der Poetry Slamerin Monika Bliss- unter der Leitung Dipl. Päd. Jakobine Wierz- in einer schöpferisch kreativen Annäherung an das Thema Gewalt gegen Frauen „AUF DEN PUNKT GEBRACHT“!

(Quelle: Dr. Ulrich Wierz/Petra Hauprich-Wenner/Josefsschwestern Trier e.V.)