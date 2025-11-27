Tödlicher Unfall auf Autobahn 48 – Pkw fährt auf Lkw auf

POLCH/MENDIG – Bei einem Unfall auf der Autobahn 48 bei Polch im Kreis Mayen-Koblenz ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Ein PKW fuhr hierbei gegen 17.37 Uhr mit hoher Geschwindigkeit einem Lkw auf, der auf dem rechten von zwei Fahrstreifen fuhr. Der Fahrer des PKW wurde dabei tödlich verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Die tote Person musste durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Fahrer des LKWs wurde nicht verletzt. Ein weiterer PKW wurde beim Überfahren von Trümmerteilen leicht beschädigt. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Schaden im mittleren Fünfstelligen Bereich.

Die Richtungsfahrbahn Koblenz ist derzeit noch für Reinigungsarbeiten bis schätzungsweise 21:30 Uhr gesperrt.