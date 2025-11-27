Auszeichnung «Kita des Jahres» geht nach Rheinland-Pfalz

BERLIN – Der deutsche Kita-Preis geht in diesem Jahr nach Unkel in Rheinland-Pfalz.

Die Kita Unkel sei «auf außergewöhnliche Weise ein inklusiver Ort für alle Kinder – mit und ohne Beeinträchtigung», hieß es von der Jury zur Begründung in Berlin.

Jedes einzelne Kind werde mit großer Wertschätzung, Professionalität und Herz bestmöglich begleitet. Die Kita bekommt ein Preisgeld von 25.000 Euro.

Die Jury hob hervor, dass ein Therapiehund in der Einrichtung erste Anzeichen epileptischer Anfälle erkenne. Außerdem bilde sich das Team, zu dem auch therapeutisches Fachpersonal gehöre, fortwährend für den Notfall weiter. Förderbedarfe würden früh erkannt und Therapien direkt in der Kita umgesetzt.

110.000 Euro für Kitas und lokale Initiativen

Den zweiten Platz mit 15.000 Euro Preisgeld belegte die Kita St. Nikolaus aus Kirchen (Sieg) ebenfalls in Rheinland-Pfalz, Platz drei mit 10.000 Euro ging an die Kindertagesstätte Moordamm aus Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein. Weitere Kitas bekamen Anerkennungspreise in Höhe von 1.000 Euro.

Zudem wurden auch wieder «Lokale Bündnisse für frühe Bildung», die sich in ihrer Gemeinde gemeinsam mit anderen Personen und Organisationen bei dem Thema engagieren, mit Preisen von 25.000, 15.000 und 10.000 Euro geehrt.

Insgesamt ist der Deutsche Kita-Preis mit 110.000 Euro dotiert. Er wurde zum achten Mal vom Bundesfamilienministerium, der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) und weiteren Partnern vergeben.