Saarland: Schneller Fahndungserfolg – Festnahme nach Leichenfund nahe Rastplatz!

REHLINGEN-SIERSBURG. Ein Spaziergänger entdeckt am Dienstagmorgen nahe des Rastplatzes Niedmündung (A8) in Rehlingen-Siersburg eine leblose Frau. Die Ermittler gehen inzwischen von einem Tötungsdelikt aus. Eine 36-jährige Tatverdächtige aus Baden-Württemberg wurde nach länderübergreifender Fahndung festgenommen.

Spaziergänger findet Leichnam – Polizei geht sofort von Gewaltverbrechen aus

Am Dienstagmorgen, dem 25. November 2025, meldete ein Spaziergänger gegen 09:00 Uhr eine leblose Person auf einem Feldweg in der Nähe des Autobahnrastplatzes Niedmündung (BAB 8). Einsatzkräfte stellten wenig später eine zunächst unbekannte weibliche Leiche fest.

Schnell ergaben sich Hinweise auf ein mögliches Tötungsdelikt. Das Fachdezernat „Straftaten gegen das Leben“ übernahm die Ermittlungen.

Die inzwischen identifizierte 30-jährige Frau aus Baden-Württemberg starb nach aktuellem Stand zwischen Montagabend und Dienstagmorgen durch Gewalteinwirkung. Ob der Fundort gleichzeitig Tatort ist, ist derzeit noch unklar.

Großaufgebot vor Ort – erste Spur führt nach Baden-Württemberg

Kriminaldauerdienst, Bereitschaftspolizei und Tatortgruppe waren stundenlang am Fundort im Einsatz. Die intensive Spurensicherung führte schnell zu ersten Hinweisen auf eine mögliche Tatverdächtige – ebenfalls aus Baden-Württemberg stammend.

Im Fokus: eine 36-jährige Frau, die sich seit der Tat auf der Flucht befand. Sie soll mit einem gestohlenen blauen Audi A6 (Kennzeichen WN – Waiblingen) unterwegs gewesen sein.

Bundesweite Fahndung führt zum Erfolg – Festnahme durch SEK

Die Ermittlungen weiteten sich rasch bundesweit aus. Am Mittwoch (26.11.) konnte das Fahrzeug im Rhein-Main-Gebiet lokalisiert werden. Wenig später gelang es einem Spezialeinsatzkommando (SEK) aus Rheinland-Pfalz, die Tatverdächtige im Landkreis Mainz-Bingen festzunehmen.

Sie wurde anschließend nach Saarbrücken überführt und wird einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Saarbrückenvorgeführt.

Polizei sucht dringend Zeugen – insbesondere zum blauen Audi A6

Für die weitere Rekonstruktion des Tatverlaufs bittet die Polizei um Hinweise:

Beobachtungen in Rehlingen-Siersburg

Vorfälle am Rastplatz Niedmündung (Fahrtrichtung Saarbrücken, A8)

Sichtungen des blauen Audi A6 (WN)

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Saarbrücken unter:

📞 0681 / 962-2133

oder an jede andere Polizeidienststelle.

Onlinehinweise können über die Onlinewache Saarland eingereicht werden:

🌐 www.onlinewache.saarland.de