Stiftung „Musikjugend Trier-Land“: Freude an Musik und Tanz

Foto: VG Trier-Land

TRIER-LAND – Mit viel Freude und Elan waren 33 Kinder beim Musikworkshop der Stiftung „Musikjugend Trier-Land“ unter dem Titel „Trier-Land. Klingt gut!“ mit von der Partie.

Der Samstagvormittag begann mit einer von Stiftungsratsmitglied Marco Bamberg humorvollen und „bewegten“ Begrüßungsrunde.

Während der Workshop-Phase konnten sich die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach dem Rotationsprinzip in Tanz, Gesang und Percussion ausprobieren.

Michael Holstein, Bürgermeister und Vorsitzender der Stiftung „Musikjugend Trier-Land“, richtete in seinen Begrüßungsworten seinen Dank an die Dozentinnen und Dozenten aber auch die Mitglieder des Stiftungsrates. „Sie bringen sich mit so viel Herzblut in die Durchführung des Workshops ein und machen ihn bereits zum vierten Mal zu einem Erfolg,“ so der Vorsitzende.

In der Abschlusspräsentation demonstrierten die jungen Künstlerinnen und Künstler dem Publikum dann, was sie in der kurzen Zeit gelernt haben. Mit großer Freude tanzten sie mit Christina Hubo von der Camil Dance Academy zu „Uptown Funk“, bewiesen beim Trommeln mit Sakiko Idei und Hans Rudolf ihr Rhythmusgefühl und sangen den Gute-Laune-Song mit Hiltrud Wagner.

Das Publikum bedankte sich mit anhaltendem Applaus.

 

 

