Neue Beleuchtung in Kröv sorgt für weihnachtliche Stimmung

KRÖV – In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Kröv hat Westenergie den Ort mit einer neuen Weihnachtsbeleuchtung ausgestattet.

Insgesamt sorgen 19 LED-Vorhänge für eine effiziente und nachhaltige Beleuchtung. Mit dieser Maßnahme treibt die Ortsgemeinde die Umstellung auf energiesparende LED-Technik weiter voran. Die Gemeinde rechnet mit einer Einsparung von rund 50 Prozent der bisherigen Energiekosten. Gleichzeitig reduziert der Einsatz modernster LED-Technik den CO2-Ausstoß erheblich und sorgt für eine einladende Beleuchtung während der Adventszeit.

Ortsbürgermeisterin Désiré Beth betonte: „Die moderne LED-Beleuchtung schafft eine festliche Atmosphäre und entlastet gleichzeitig unseren Energiehaushalt.“ Westenergie-Regionalmanager Marco Felten sagte: „Als Westenergie ist es uns wichtig, die Kommunen bei nachhaltigen Projekten zu unterstützen. Die neue Weihnachtsbeleuchtung zeigt, dass Tradition und Klimaschutz Hand in Hand gehen können.“