Neue Beleuchtung in Kröv sorgt für weihnachtliche Stimmung

0
Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern aus Kröv begutachten (v. r.) Westenergie Regionalmanager Marco Felten und Ortsbürgermeisterin Désiré Beth die neue Weihnachtsbeleuchtung. (Foto: Bürgerin / Finja Stroh)

KRÖV – In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Kröv hat Westenergie den Ort mit einer neuen Weihnachtsbeleuchtung ausgestattet.

Insgesamt sorgen 19 LED-Vorhänge für eine effiziente und nachhaltige Beleuchtung. Mit dieser Maßnahme treibt die Ortsgemeinde die Umstellung auf energiesparende LED-Technik weiter voran. Die Gemeinde rechnet mit einer Einsparung von rund 50 Prozent der bisherigen Energiekosten. Gleichzeitig reduziert der Einsatz modernster LED-Technik den CO2-Ausstoß erheblich und sorgt für eine einladende Beleuchtung während der Adventszeit.

Ortsbürgermeisterin Désiré Beth betonte: „Die moderne LED-Beleuchtung schafft eine festliche Atmosphäre und entlastet gleichzeitig unseren Energiehaushalt.“ Westenergie-Regionalmanager Marco Felten sagte: „Als Westenergie ist es uns wichtig, die Kommunen bei nachhaltigen Projekten zu unterstützen. Die neue Weihnachtsbeleuchtung zeigt, dass Tradition und Klimaschutz Hand in Hand gehen können.“

Vorheriger ArtikelStiftung „Musikjugend Trier-Land“: Freude an Musik und Tanz
Nächster ArtikelTRIER: Feierliche Verleihung des Zukunfts-Diploms für Kinder 2025

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.