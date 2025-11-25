Polizei Birkenfeld beteiligt sich an UN-Kampagne „Orange The World“ gegen Gewalt an Frauen

BIRKENFELD/TRIER – Die UN-Kampagne „Orange The World“ lenkt seit 1991 die Aufmerksamkeit auf das globale Problem der Gewalt gegen Frauen. Sie betont, dass geschlechtsspezifische Gewalt ein allgegenwärtiges Problem ist, das in patriarchalen Strukturen verankert ist.

Alarmierende Statistik zur Betroffenheit in Deutschland

Die Zahlen für Deutschland sind alarmierend: Jede dritte Frau (über 12 Millionen Frauen) erlebt mindestens einmal in ihrem Leben physische und/oder sexualisierte Gewalt.

Darüber hinaus erfährt alle vier Minuten eine Frau Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner, und jeden dritten Tag wird eine (Ex-)Partnerin getötet. Die statistische Folge dieser Bedrohung ist auch eine erhöhte Unsicherheit: Mehr als die Hälfte aller Frauen meidet im Dunkeln bestimmte Orte.

Die Polizeiinspektion Birkenfeld hat sich entschieden, die Kampagne aktiv zu unterstützen. Durch die Gestaltung ihrer Dienststelle in der Farbe Orange soll ein sichtbares Zeichen gesetzt und auf die dringende Notwendigkeit aufmerksam gemacht werden, dieses gesellschaftliche Problem anzugehen.