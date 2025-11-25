Gerichtsvollzieher im Saarland getötet: Was wir wissen – und was nicht

0
Foto: Brandon Lee Posse/dpa

SAARBRÜCKEN. Ein Gerichtsvollzieher ist im Saarland getötet worden. Was bisher bekannt ist – und was nicht.

Was wir wissen

  • Opfer: Der getötete Mann ist 58 Jahre alt und Gerichtsvollzieher.
  • Kontext: Der Mann wurde laut Justizministerium «in Ausübung seines Dienstes» getötet.
  • Ort: Die Tat geschah im Bexbacher Stadtteil Oberbexbach (Saarpfalz-Kreis).

Was wir nicht wissen

  • Täter: Wer den Mann getötet hat, ist nicht bekannt. Es gibt auch keine Angaben dazu, ob die Ermittler dazu bereits Erkenntnisse haben und ob etwa nach einer Person gesucht wird.
  • Hintergründe: Zu Hintergründen der Tat und möglichen Motiven gibt es noch keine Informationen. Es ist nicht bekannt, warum der Gerichtsvollzieher vor Ort war.
  • Ablauf: Der Ablauf der Tat und mögliche Tatwaffen sind nicht bekannt. Die Polizei ermittelt. (Quelle: dpa)
Vorheriger ArtikelUpdate: Gerichtsvollzieher getötet – Tiefe Betroffenheit im Saarland
Nächster ArtikelGerichtsvollzieher getötet: Jetzt spricht der Bürgermeister – „persönlich tief erschüttert“

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.