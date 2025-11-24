Leichenfund im Wald: Vermisster 44-Jähriger tot aufgefunden

KAISERSLAUTERN – Der seit März aus Kaiserslautern-Hohenecken vermisste 44-Jährige ist tot. Ende Oktober entdeckte ein Jagdpächter im Wald bei Waldleiningen (Landkreis Kaiserslautern) die sterblichen Überreste eines Menschen und informierte daraufhin die Polizei.

Gerichtsmedizin bestätigt Identität und schließt Gewalteinwirkung aus

Nach den eingeleiteten Ermittlungen lag der Verdacht nahe, dass es sich um den Vermissten handeln könnte.

Eine gerichtsmedizinische Untersuchung brachte nun die endgültige Gewissheit. Aufgrund des fortgeschrittenen Verwesungszustands konnte die Todesursache nicht mehr festgestellt werden.

Allerdings ergaben sich nach aktuellem Stand keine Anzeichen von Gewalteinwirkung, die zum Tod des 44-Jährigen geführt hätten. Der Mann hatte laut Polizei sehr zurückgezogen gelebt und nur wenige Kontakte gepflegt. Seine Angehörigen hatten ihn im April als vermisst gemeldet.