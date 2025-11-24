Verdächtiger nach Einbrüchen an Uni und in Studentenwohnungen festgenommen

SAARBRÜCKEN – Nach mehreren Einbrüchen an der Universität Saarbrücken hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Der 32-Jährige soll in mehrere gewerblich genutzte Objekte der Uni sowie in Studentenwohnungen eingebrochen sein, teilte die Polizei mit. Die Festnahme sei bereits am 18. November erfolgt.

Zuvor soll der mutmaßliche Täter in ein Bürogebäude der Universität eingebrochen sein. Von dort habe er diverse Schlüssel gestohlen, mit denen er in den folgenden Tagen Zutritt zu weiteren Bürogebäude und Studentenwohnungen verschaffte. In den Wohnungen habe er nach Wertgegenständen gesucht.

Am 18. November habe die Polizei dann das Hotelzimmer des 32-Jährigen auf richterliche Anordnung durchsucht, jedoch eigentlich wegen eines anderen Strafverfahrens. Während der Durchsuchung habe der Mann sich zu den Einbrüchen bekannt. fes Der Mann sei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.