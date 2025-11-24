Amerikanische Panzerfaust gesprengt – mehrere Dutzend Häuser evakuiert

BIEBELSHEIM – Eine amerikanische Panzerfaust aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Biebelsheim im Landkreis Bad Kreuznach vom Kampfmittelräumdienst gesprengt worden.

Die Waffe sollte ursprünglich abtransportiert werden, wie der Katastrophenschutz des Landkreises mitteilte. Am Montagvormittag habe sich jedoch herausgestellt, dass die Panzerfaust (Bazooka) für einen Transport bereits zu stark beschädigt gewesen sei. Sie war am Freitag bei Bauarbeiten gefunden worden.

Es sei ein zweieinhalb Meter tiefes Loch gegraben worden, in dem die Panzerfaust gegen 12 Uhr kontrolliert gesprengt worden sei.

Zuvor mussten rund 150 Bewohner der Weinbaugemeinde vorübergehend ihre Häuser verlassen. Betroffen waren drei Straßen mit mehreren Dutzend Häusern. Insgesamt seien rund 100 Einsatzkräfte vor Ort gewesen.