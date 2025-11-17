Opfergeld entwendet: Opferstock in der Pfarrkirche Temmels aufgebrochen

0
Foto: pixabay / Symbolbild

TEMMELS. Am Donnerstag, 13.11.2025, kam es in der Pfarrkirche St. Peter in Temmels zu einem Aufbruch eines Opferstockes. Der im Kircheninnenraum befindliche Opferstock wurde durch einen bisher unbekannten Täter gewaltsam aufgehebelt und das darin befindliche Opfergeld wurde entwendet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-9155-0 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)

Vorheriger ArtikelFenster eingeschlagen: Einbrüche und Diebstähle aus Fahrzeugen in Luxemburg
Nächster ArtikelRegion: Unfall durch halsbrecherisches Überholmanöver knapp verhindert

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.