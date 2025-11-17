Opfergeld entwendet: Opferstock in der Pfarrkirche Temmels aufgebrochen

TEMMELS. Am Donnerstag, 13.11.2025, kam es in der Pfarrkirche St. Peter in Temmels zu einem Aufbruch eines Opferstockes. Der im Kircheninnenraum befindliche Opferstock wurde durch einen bisher unbekannten Täter gewaltsam aufgehebelt und das darin befindliche Opfergeld wurde entwendet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-9155-0 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)