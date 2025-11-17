Fenster eingeschlagen: Einbrüche und Diebstähle aus Fahrzeugen in Luxemburg

LUXEMBURG. Für den gestrigen Sonntag und den heutigen Montag meldet die Police Grand-Ducale u.a. mehrere Einbrüche und Diebstähle aus Fahrzeugen an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am Abend des 16.11.2025 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rue de la Montagne in Steinheim, bei dem ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter sich über eine Glastür Zugang zum Inneren verschafften.

Ein weiterer Einbruch wurde gegen Mittag desselben Tages in ein Einfamilienhaus in der Rue Dr Albert Calmette in Vianden gemeldet, bei dem ersten Informationen zufolge bislang unbekannte Täter sich durch Zerschlagen eines Fensters Zugang zum Inneren verschafften.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

Ferner wurden der Polizei in den vergangenen Stunden mehrere Diebstähle bzw. Diebstahlversuche aus Fahrzeugen gemeldet.

So wurde beispielsweise am Abend des 16.11.2025 auf einem Parkplatz in Luxemburg-Grund ein Einbruch gemeldet. Ersten Informationen zufolge schlugen bislang unbekannte Täter eine Scheibe ein, um ins Innere zu gelangen, und durchwühlten es. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Am 17.11.2025, gegen 3.20 Uhr, wurde ein Diebstahlversuch aus einem Fahrzeug in der Rue Elsy Jacobs in Garnich gemeldet. Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort und konnte den Tatverdächtigen etwas später stellen. Protokoll wurde erstellt.

Am gestrigen Sonntag kam esgegen 14.00 Uhr im Rond-Point André Siebenour (Biff) in Bascharage zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.

Ersten Informationen zufolge kam es im Kreisverkehr zum Zusammenstoß zwischen einem aus Richtung Avenue de l’Europe kommenden Auto und dem Fahrradfahrer. Der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Niederkorn/Differdange fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Beim flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um ein hellblaues Fahrzeug der Marke „Hyundai“, Modell „Getz“ handeln. (Quelle: Police Grand-Ducale)