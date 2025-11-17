Wanderbaustelle in Trier-Nord: Wechsel in den nächsten Bauabschnitt

0
Blick auf St. Paulin von der Thebäerstraße aus. Foto: Alexander Scheidweiler

TRIER. In der Wanderbaustelle Trier-Nord wechselt zum Montag, 24. November 2025, der Bauabschnitt. Der zweite Bauabschnitt liegt in der Thebäerstraße zwischen der Einfahrt zur Balthasar-Neumann-Straße und St. Paulin.

Der Verkehr wird in dieser Phase über die Balthasar-Neumann-Straße und die Alkuinstraße in Richtung Paulinstraße umgeleitet. Der vierte Bauabschnitt beginnt aller Voraussicht nach Mitte Januar 2026 und liegt in der Thebäerstraße zwischen der Kirche St. Paulin und Kreuzung zur Palmatiusstraße.

Im Zuge der Baumaßnahme wird es, auch bei den folgenden Bauabschnitten, Einschränkungen des Verkehrs geben. Hierzu werden die Stadtwerke Trier zum jeweiligen Zeitpunkt im Vorfeld informieren. Bei Fragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der SWT unter der Telefonnummer 0651 717-3600 zur Verfügung. (Quelle: SWT)

Vorheriger ArtikelSaarland: Maskierter erbeutet 1.800 Euro in Bäckereifiliale
Nächster ArtikelFenster eingeschlagen: Einbrüche und Diebstähle aus Fahrzeugen in Luxemburg

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.