Wanderbaustelle in Trier-Nord: Wechsel in den nächsten Bauabschnitt

TRIER. In der Wanderbaustelle Trier-Nord wechselt zum Montag, 24. November 2025, der Bauabschnitt. Der zweite Bauabschnitt liegt in der Thebäerstraße zwischen der Einfahrt zur Balthasar-Neumann-Straße und St. Paulin.

Der Verkehr wird in dieser Phase über die Balthasar-Neumann-Straße und die Alkuinstraße in Richtung Paulinstraße umgeleitet. Der vierte Bauabschnitt beginnt aller Voraussicht nach Mitte Januar 2026 und liegt in der Thebäerstraße zwischen der Kirche St. Paulin und Kreuzung zur Palmatiusstraße.

Im Zuge der Baumaßnahme wird es, auch bei den folgenden Bauabschnitten, Einschränkungen des Verkehrs geben. Hierzu werden die Stadtwerke Trier zum jeweiligen Zeitpunkt im Vorfeld informieren. Bei Fragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der SWT unter der Telefonnummer 0651 717-3600 zur Verfügung. (Quelle: SWT)