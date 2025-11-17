Saarland: Maskierter erbeutet 1.800 Euro in Bäckereifiliale

0
Foto: Jan Woitas / dpa / Symbolbild

HOMBURG. Wie das Portal blaulichtreport.saarland berichtet, kam es am heutigen Montagmorgen zu einem Diebstahl in einer Bäckereifiliale in Homburg.

Hierbei betrat ein ein maskierter Mann den Verkaufsraum, während das Personal mit der Vorbereitung der frischen Backwaren beschäftigt war, Er schnappte sich eine Mappe mit Bargeld, wodurch er rund 1.800 Euro erbeutete, und ergriff zu Fuß die Flucht.

Dieselbe Bäckereifiliale war am 22. September um dieselbe Uhrzeit schon einmal überfallen worden. Die Polizei Homburg bittet um Hinweise unter 0 68 41 / 10 60.

