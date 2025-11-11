Luxemburg: Unfälle unter Alkohol, Diebstahlversuch und Haftbefehl vollstreckt

LUXEMBURG. Für den gestrigen Montag meldet die Police Grand-Ducale u.a. Unfälle unter Alkohol in Esch/Alzette und Mamer sowie einen vollstreckten Haftbefehl.

Am 10.11.2025, gegen 15.30 Uhr, wurde der Polizei ein Unfall in der Rue Zenon Bernard in Esch/Alzette gemeldet. Der Fahrer war gegen ein geparktes Fahrzeug geprallt, woraufhin er sein Fahrzeug zurückgelassen hatte und die Flucht ergriff. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer wenige Zeit später antreffen. Ein Alkoholtest verlief positiv und ein Fahrverbot wurde ausgestellt.

Später am Nachmittag wurde ein Auffahrunfall auf der Route d’Arlon in Mamer gemeldet, bei dem ersten Informationen zufolge drei Fahrzeuge involviert waren. Niemand wurde dabei verletzt. Einer der involvierten Fahrer wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Der Alkoholtest verlief positiv und es wurde ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

Am Abend des 10.11.2025, gegen 21.50 Uhr, konnte ein Mann in der Rue du Fort Elisabeth im hauptstädtischen Bahnhofsviertel von einer Polizeistreife angetroffen werden, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Er wurde daraufhin nach ärztlicher Untersuchung zum Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (CPU) nach Sanem gebracht.

Ebenfalls am Abend des 10.11. wurde ein versuchter Diebstahl auf der Place de Paris im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet, bei dem ersten Informationen nach drei Personen das Opfer ansprachen, um dann versuchten dessen Mobiltelefon mittels Handgreiflichkeiten zu entwenden. Dies gelang ihnen allerdings nicht, woraufhin sie flüchteten. Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)