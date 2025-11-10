Wohnungen evakuiert: Explosion in Saarbrücken

SAARBRÜCKEN – Im Saarbrücker Stadtteil Altenkessel sind nach einer Explosion mehrere Häuser geräumt worden. Gegen 11.10 Uhr seien mehrere Notrufe über einen lauten Knall eingegangen, teilte die Landespolizeidirektion Saarland mit. Inzwischen gaben die Einsatzkräfte Entwarnung.

Anwohnerinnen und Anwohner hatten gemeldet, dass infolge des lauten Knalls Kanaldeckel hochgeflogen seien. Die Einsatzkräfte räumten daraufhin die umliegenden Häuser und sperrten den Bereich großräumig ab. Messungen der Feuerwehr, etwa zu einem möglichen Austritt von Gas, blieben laut einem Polizeisprecher unauffällig.

Den Angaben zufolge wurden die betroffenen Bewohner für die Dauer des Einsatzes in angrenzenden Gebäuden, darunter eine Turnhalle, untergebracht. Inzwischen ist es ihnen erlaubt, wieder in ihre Wohnungen zurückzukehren. Die Sperrung wurde aufgehoben.

Über Verletzte ist derzeit nichts bekannt. Die Polizei ermittelt in Zusammenarbeit mit Feuerwehr und den Stadtwerken.