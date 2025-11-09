200 km/h Wahnsinn! – Autofahrer entzieht sich der Kontrolle und rast davon!

Bad Kreuznach. Mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde hat sich in der Nacht zu Freitag auf der Bundesstraße 41 eine waghalsige Flucht abgespielt. Ein Autofahrer entzog sich einer Kontrolle der Polizei und raste davon – mit gefährlichen Folgen für den Verkehr.

Beinahe-Crash auf der Bundesstraße

Demnach näherte sich der Fahrer gegen Mitternacht einer Zivilstreife mit überhöhter Geschwindigkeit. Auf dem vierspurigen Abschnitt zwischen Bad Kreuznach und Kirn kam es beinahe zu einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug, das in derselben Richtung unterwegs war. Mehr Blaulicht News

Die B41 ist in diesem Bereich mit wechselnden Tempolimits zwischen 80 und 120 km/h versehen – das Tempo des Fliehenden lag also weit darüber.

Polizei nimmt Verfolgung auf – Raser entkommt

Als die Beamten das Blaulicht einschalteten, beschleunigte der Autofahrer noch weiter. Die Zivilstreife nahm die Verfolgung auf, verlor den Wagen jedoch nach wenigen Kilometern, als der Fahrer auf eine Landstraße abbog und verschwand.

Mutmaßlicher Fahrer identifiziert – Zeugen gesucht

Über das Kennzeichen konnte die Polizei inzwischen einen 23-jährigen Mann als mutmaßlichen Fahrer ermitteln. Die Ermittlungen gegen ihn laufen.

