++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Alle Spritpreise gehen hoch ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Freitagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab Samstag, 07.11.25, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Samstag, 07.11.25, 00.00 Uhr:

Ab Mitternacht werden die Preise bei allen Kraftstoffen an den Luxemburger Tanksäulen angehoben.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff wird um 3,8 Cent teurer, und kostet am Samstag dann 1,508 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin steigt um 1,6 Cent, und der Liter kostet am Samstag dann 1,496 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) wird um 1,6 Cent teurer, sodass der Liter des Kraftstoffs am Samstag 1,616 Euro kostet.