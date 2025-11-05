Mann bei Gasexplosion in Wohnhaus verletzt

Foto: dpa / Symbolbild

DIFFERTEN/SAARLOUIS – Bei einer Gasexplosion in einem Einfamilienhaus in Differten (Kreis Saarlouis) ist ein Mann schwer verletzt worden.

Es handelte sich um einen Angehörigen der Bewohnerin, die nicht vor Ort war, wie die Polizei mitteilte. Er wurde von einem Hubschrauber in eine Spezialklinik für Brandverletzungen gebracht.

Explosion löste Druckwelle aus

Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, konnte sich der Mann noch selbst aus dem Haus retten. Die Explosion löste einen Brand im Keller und eine Druckwelle aus, durch die Teile der Haustür und ein Fenster im Obergeschoss zerbarsten. Teile der Innenrichtung landeten auf der Straße.

Die Kriminalpolizei ermittelt, wie es zur Explosion kommen konnte. Die Schadenshöhe ist laut Polizei noch unklar. Das Haus ist demnach betretbar, aber nicht bewohnbar.

