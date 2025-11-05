Einbruch in Wittlich: Fensterscheibe eingeschlagen – Räumlichkeiten durchsucht

0
Ein Einbrecher betritt einen Wohnraum; Symbolbild, Foto: dpa

WITTLICH. Am 4.11.2025, zwischen 18.00 und 20:00 Uhr, nutzen bisher unbekannte Täter die vorübergehende Abwesenheit der Hauseigentümer aus und brachen durch einschlagen einer Fensterscheibe in das Innere eines Einfamilienhauses in der Koblenzer Straße in Wittlich ein.

Im Inneren des Anwesens wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Die genaue Schadenshöhe steht bisher nicht abschließend fest. Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

Vorheriger Artikel„Wedding Days Trier“: Die etwas andere Hochzeitsmesse in der Orangerie Bekond
Nächster ArtikelGericht: Petition von Flut-Hinterbliebenen zu Pföhler-Ermittlungen richtig behandelt

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.