„Wedding Days Trier“: Die etwas andere Hochzeitsmesse in der Orangerie Bekond

Bekond/Trier – Wer mitten in der Hochzeitsplanung steckt oder einfach vom großen Tag träumt, sollte sich den 14. und 15. November 2025 vormerken. Dann öffnet die romantische Orangerie Bekond ihre Tore für ein Event, das anders ist als klassische Messen – emotionaler, echter, erlebnisreicher: die „Wedding Days Trier“.

Zwei Tage voller Emotionen, Ideen und Gänsehaut-Momente

Unter dem Motto „Erlebe den Tag – Plane den Traum“ erwarten die Besucherinnen und Besucher zwei ganz unterschiedliche Konzepte, die Herz und Kopf gleichermaßen ansprechen.

Am Freitag, 14. November, heißt es beim Wedding Event: eintauchen in eine echte Hochzeitsatmosphäre. Vom Ja-Wort bis zur Feier wird alles live inszeniert – mit Musik, Dekoration, echten Dienstleistern und vielen kleinen Details, die zeigen, wie der eigene große Tag aussehen könnte. Für 29 Euro erleben Gäste einen Abend voller Emotionen, Inspiration und stilvoller Winterromantik in der historischen Orangerie – inklusive Getränke und kulinarische Kostproben.

Am Samstag, 15. November, wird’s entspannter: Beim Open Doors-Tag (Eintritt 8 Euro) können Besucher:innen bei einem Glas Sekt durch die geschmückte Location schlendern, Fragen stellen, Ideen sammeln und die Profis aus der Region kennenlernen – von Floristik über Fotografie bis hin zu Mode und Catering.

Mehr als nur Messe – eine echte Hochzeitsreise auf Probe

Die „Wedding Days“ setzen bewusst auf Erlebnis statt Prospekt, auf Atmosphäre statt Verkaufsdruck. Hier können Brautpaare nicht nur Dienstleister treffen, sondern auch spüren, wie sich der große Tag wirklich anfühlt. Alles findet in der aufwendig dekorierten Orangerie Bekond statt – einer der charmantesten Hochzeitslocations der Region Trier.

Wer sich inspirieren lassen möchte, kann zwischen den beiden Tagen wählen oder gleich beide Formate besuchen. Denn so bekommt man den Rundumblick – von der entspannten Ideenbörse bis zur emotionalen Hochzeitsinszenierung.

Tickets & Infos

📅 Wedding Days Trier

📍 Orangerie Bekond

🗓 14. & 15. November 2025

🎟 Tickets & weitere Informationen: www.weddingdays-trier.de/tickets

📱 Instagram: @weddingdays_official

Fazit

Die „Wedding Days Trier“ sind keine Messe im klassischen Sinn – sie sind ein Erlebnis für alle Sinne. Ob frisch verlobt oder einfach neugierig: Hier wird Hochzeitsträumen Leben eingehaucht – mit Liebe zum Detail, professionellen Partnerinnen und Partner und einem Hauch von Magie, den man so nur selten findet.