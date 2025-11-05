++ Wetter: Freundliche Herbsttage und kühle Nächte in der Region ++

Sonne am Tag, Frost in der Nacht: Wer jetzt morgens unterwegs ist, sollte sich auf Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern einstellen. Was der DWD für die nächsten Tage noch ankündigt.

OFFENBACH. Den Menschen in Rheinland-Pfalz stehen freundliche Herbsttage bevor. Am Mittwoch werden Temperaturen zwischen zwölf und 17 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Im Tagesverlauf sollen dünne Schleierwolken durchziehen, dabei wird es teils sonnig.

In der Nacht auf Donnerstag fallen die Temperaturen auf sieben bis null Grad. Gebietsweise kann es zu leichtem Frost in Bodennähe kommen.

Donnerstag freundlich und trocken

Am Donnerstag bleibt das Wetter erneut meist freundlich. Bei einem Sonne-Wolken-Mix liegen die Höchstwerte bei neun bis 16 Grad. Dabei bleibt es niederschlagsfrei. Auch in der Nacht auf Freitag bleibt es trocken, gebietsweise bildet sich Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern. Bei Temperaturen zwischen sechs und null Grad kann es erneut gebietsweise zu Frost in Bodennähe kommen.

Am Freitag wird eine zähe Nebelauflösung erwartet, danach wird es heiter bis wolkig. Im Rheingraben könnte es jedoch den ganzen Tag über grau bleiben. Die Höchstwerte liegen bei acht bis 14 Grad. (Quelle: dpa)