Unfall auf der A61: Schwerverletzter in PKW eingeklemmt und von Feuerwehr gerettet

NIEDERZISSEN. Am 3.11.2025 ereignete sich gegen 22.00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der A61 in Fahrtrichtung Süden zwischen den Anschlussstellen Niederzissen und Wehr. Ein 52-jähriger Fahrzeugführer befuhr dabei den mittleren von drei Fahrstreifen und wechselte zum Überholen auf den linken Fahrstreifen.

Ersten Ermittlungen zufolge übersah er dabei einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden PKW, sodass es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen auf dem linken Fahrstreifen kam. Infolgedessen wurde der vordere PKW nach rechts abgewiesen und kollidierte dort seitlich mit dem Auflieger eines auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden LKW.

Anschließend kam der PKW nicht mehr fahrbereit auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Das zweite unfallbeteiligte Auto fuhr im Anschluss an die Kollision nach rechts in Richtung des Seitenstreifens. Dabei streifte es einen LKW auf dem rechten Fahrstreifen und kollidierte mit einem weiteren LKW auf dem Seitenstreifen.

Ein weiterer PKW wurde beim Überfahren der Trümmerteile beschädigt. Der Fahrer des auf dem linken Fahrstreifen stehenden Autos wurde in diesem eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Er wurde bei dem Verkehrsunfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Alle weiteren Beteiligten blieben unverletzt.

Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Richtungsfahrbahn Süd war im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca. eine Stunde voll gesperrt. m Einsatz waren der Rettungsdienst, die Freiwillige Feuerwehr Brohltal und Niederzissen, die Autobahnmeisterei Mendig sowie die Autobahnpolizei Mendig. (Quelle: Verkehrsdirektion Koblenz)