LKW kippt auf A61: Beide Fahrspuren blockiert – Fahrer in Führerhaus eingeklemmt

LAUDERT. Am heutigen Donnerstag ereignete sich um 10.30 Uhr auf der A61 in Fahrtrichtung Norden zwischen den Anschlussstellen Laudert und Pfalzfeld ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Sattelzug umgestürzt ist. Der Sattelzug kam aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch den Graben, steuerte dann nach links und kollidierte mit der Mittelschutzplanke.

Anschließend stürzte das Fahrzeug auf die Seite und blockierte beide Fahrspuren und Teile des Standstreifens. Der 60-jährige Fahrer wurde hierbei im Führerhaus eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden; er wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der geladene Abfall verteilte sich ebenfalls großflächig über die Fahrbahn. Es liefen große Mengen Kraftstoff aus.

Die Richtungsfahrbahn Norden bleibt noch für mehrere Stunden gesperrt, der Verkehr wird an der Anschlussstelle Laudert abgeleitet. Wie lange die Sperrung andauert lässt sich noch nicht sagen. Die Fahrzeuge, die sich unmittelbar hinter der Unfallstelle befinden, werden zeitnah an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Gegen Fahrzeugführer, die die Rettungsgasse entgegen der Fahrtrichtung befahren, werden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Im Einsatz war die Feuerwehr Hunsrück-Mittelrhein, der Rettungsdienst nebst Rettungshubschrauber, die Autobahnmeisterei Emmelshausen sowie die Autobahnpolizei Mendig. (Quelle: Verkehrsdirektion Koblenz)