Prozess in Trier: 260.000 Euro Steuern mit manipuliertem Kassensystem hinterzogen

TRIER. Am 5. November 2025 beginnt vor dem Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen Steuerhinterziehung in sechs Fällen. Konkret geht es um Steuerhinterziehung in der Gastronomie durch ein manipuliertes Kassensystem.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz legt dem 42-jährigen Angeklagten aus Mönchengladbach zur Last, von Juli 2019 bis November 2021 in seinem Restaurant im Landkreis Trier-Saarburg Steuern in Höhe von knapp 260.000 Euro hinterzogen zu haben. Dazu soll er ein manipuliertes Kassensystem verwendet haben und fortlaufend einen Teil der erwirtschafteten Einnahmen gelöscht haben. Hierdurch sollen Umsatz- und Gewerbesteuer sowie der Solidaritätszuschlag um insgesamt knapp 260.000 Euro verkürzt worden sein. (Quelle: Amtsgericht Trier)