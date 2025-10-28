Trier: Wanderbaustelle in der Hohenzollernstraße geht in dritten Bauabschnitt

TRIER. Am Dienstag, 4. November 2025, wechselt die Wanderbaustelle in der Hohenzollernstraße in den dritten Bauabschnitt. Hierbei wird der Bereich zwischen der Einfahrt zur Franz-Altmeier-Straße bis zur Hausnummer 15, hinter dem Parkplatz der Edeka-Filiale abgedeckt.

Der Verkehr vom Pacelliufer kommend in Richtung Saarstraße wird weiterhin über die Hubert-Neuerburg-Straße und die Kentenichstraße umgeleitet. Aus der Saarstraße ist eine Einfahrt in die Hohenzollernstraße nur bis zum Beginn des Baufeldes auf Höhe der Hausnummer 15 möglich, dahinter beginnt die Vollsperrung. Verkehrsteilnehmer aus der Saarstraße fahren weiterhin zum Pacelliufer in Richtung Feyen/St. Medard eine Umleitung über die Kreuzung Konrad-Adenauer-Brücke sowie in Richtung Innenstadt eine Umleitung über die Südallee/Kaiserstraße. Diese Umleitungen gelten in allen vier Bauabschnitten und sind vor Ort entsprechend ausgeschildert.

Die Franz-Altmeier-Straße ist für Anwohner/Anlieger und Kunden des Finanzamts zu jedem Zeitpunkt frei befahrbar.

Der dritte Bauabschnitt wird voraussichtlich bis Ende März 2026 andauern. Der vierte und letzte Bauabschnitt wird unmittelbar anschließen und liegt im Bereich zwischen der Einfahrt zum Parkplatz der Edeka-Filiale und der Einfahrt in die Saarstraße und wird ebenfalls im Rahmen einer Vollsperrung gebaut. Weitere Informationen dazu folgen rechtzeitig vor dem Abschnittswechsel. Umleitungen werden vor Ort ausgeschildert. Bei Rückfragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651 717-3600 zur Verfügung. (Quelle: SWT)