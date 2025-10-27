Daun: Rauchentwicklung an Grüngutsammelstelle – Schwelbrand löst Feuerwehreinsatz aus

Foto: Freiwillige Feuerwehr Daun

DAUN. Am Samstagnachmittag, 25.10.2025, wurde die Feuerwehr Daun um 14.17 Uhr zu einer Rauchentwicklung im Freien an der Grüngutsammelstelle Dronkehof alarmiert. Passanten hatten Brandgeruch und aufsteigenden Rauch aus dem dort gelagerten Grünschnitt wahrgenommen und die Leitstelle Trier informiert.

Die Feuerwehr Daun rückte daraufhin mit dem Kommandowagen (KdoW), dem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) sowie dem Tanklöschfahrzeug 4000 (TLF 4000) zur Einsatzstelle aus. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass es sich um einen kleinen, lokal begrenzten Schwelbrand im Bereich des gelagerten Grüngutes handelte. Mit einer Dunghacke wurde das betroffene Material auseinandergezogen und anschließend mit einem Eimer Wasser abgelöscht.

Ein Eingreifen mit größeren Löschmitteln war nicht erforderlich. Nach kurzer Zeit konnte der Einsatz beendet und die Einsatzstelle wieder an den Betreiber übergeben werden. (Quelle: Freiwillige Feuerwehr Daun)

