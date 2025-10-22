„Eine Stunde mehr für die Sicherheit“: Telefonaktion der Polizei Trier

TRIER – Am Sonntag, 26. Oktober 2025, wird die Uhr wieder auf Winterzeit umgestellt – und damit steht traditionell auch der Tag des Einbruchschutzes unter dem Motto „Eine Stunde mehr für die Sicherheit“ an.

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt erfahrungsgemäß das Risiko für Einbrüche. Eine gute Sicherung von Häusern und Wohnungen – kombiniert mit umsichtigem Verhalten – ist der beste Schutz.

Die Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums Trier lädt daher am Freitag, dem 24. Oktober, im Zeitraum von 14:00 bis 20:00 Uhr zu einer Telefonaktion ein. Unter 0651/983 41159 erhalten Bürgerinnen und Bürger praktische Tipps, wie sie ihr Zuhause besser schützen können. Im Rahmen der Aktion geben Expertinnen und Experten Empfehlungen zur mechanischen und technischen Sicherung von Häusern und Wohnungen. Zudem werden Themen wie Abschreckung von Einbrechern und Videoüberwachung angesprochen.

Interessierte können darüber hinaus ein kostenloses Vor-Ort-Angebot erhalten: Dabei wird die individuelle Sicherheitssituation im eigenen Zuhause ausführlich analysiert. Zudem geben die Polizeibeamten konkrete Empfehlungen zu technischen Standards sowie zu elektronischen Sicherungsmaßnahmen wie Alarmanlagen und Videotechnik.