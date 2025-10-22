++ Landesamt warnt: Krank statt schlank – Diese Schlankheitsprodukte sind lebensgefährlich! ++

Koblenz. Sie versprechen schnelle Erfolge, können aber lebensgefährlich sein: Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (LUA) warnt eindringlich vor der Einnahme verschiedener Schlankheitsmittel, die nicht zugelassene und gesundheitsschädliche Wirkstoffe enthalten. Mehrere dieser Produkte wurden von Menschen in Rheinland-Pfalz über das Internet oder in Geschäften gekauft.

Verbotene Wirkstoffe in neun Produkten entdeckt

Insgesamt neun vermeintliche Diätprodukte fielen bei der Analyse des LUA auf. Sie tragen harmlose oder trendige Namen wie „Fat Killer Plus“, „Sliming Bomb“, „Slimming“, „Stop Appetite Controller“, „ZeroTermo Chocolate“, „ZeroTermo Coffee“, „ZeroTermo Mixed Orange Tea“, „X5 Coffee Premium Herbal Powder“ und „For x5 Chocolate“.

Doch hinter diesen harmlos klingenden Labels verbergen sich illegale Arzneistoffe, die massive Gesundheitsgefahren mit sich bringen.

Bluthochdruck, Herzprobleme, Krebsgefahr

Nach Angaben des LUA enthalten die Präparate unter anderem Sibutramin – einen Wirkstoff, der bereits seit Jahren in Deutschland verboten ist.

Sibutramin kann den Blutdruck stark erhöhen, das Herz belasten und in Kombination mit anderen Medikamenten lebensgefährliche Wechselwirkungen auslösen.

„Bei gleichzeitiger Einnahme von Psychopharmaka sind schwere Nebenwirkungen bis hin zu Todesfällen möglich“, warnt das LUA.

In einem der Präparate wurde zudem Phenolphthalein nachgewiesen – ein Stoff, der wegen Krebsgefahr bereits vor vielen Jahren vom Markt genommen wurde.

Fehlende Kennzeichnung: Käufer ahnen nichts von der Gefahr

Besonders gefährlich: Auf den Verpackungen sind die Inhaltsstoffe oft nicht deklariert.

Verbraucherinnen und Verbraucher wissen daher nicht, welchen Risiken sie sich aussetzen.

Das LUA appelliert deshalb, keine Schlankheitsmittel über das Internet oder aus unsicheren Quellen zu kaufen. Wer abnehmen wolle, solle sich ärztlich oder ernährungsmedizinisch beraten lassen, statt auf dubiose Präparate zu setzen.

Diese Produkte sind betroffen