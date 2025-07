Barmherzige Brüder Trier: Erster Gesundheitstag für Mitarbeiter des Seniorenzentrums

TRIER. Im Seniorenzentrum der Barmherzigen Brüder Trier fand für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstmalig ein Gesundheitstag statt. Organisiert wurde der Tag von der Heimleitung in enger Zusammenarbeit mit dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement, dem Patienten-Informationszentrum des Brüderkrankenhauses und der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland.

Es gab aktive Angebote und Tipps zur individuellen Gesundheitsförderung. Die Veranstaltung umfasste verschiedene gesundheitsfördernde Angebote: Während Luisa Weisner, betriebliche Gesundheitsmanagerin, über die vom Patienten-Informationszentrum des Brüderkrankenhauses Trier zur Verfügung gestellten Angebote aus dem Bereich Aromatherapie sowie Tipps und Tricks bei Sommerhitze informierte, präsentierten Vertreter der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland mit dem „Balance-Check“ und der sogenannten „Futrex-Messung“ zwei aktive Angebote. Bei dem „Balance-Check“ folgten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Punkt, der auf einem Tablet-Bildschirm erschien und bewegten gleichzeitig die Füße auf einem wackeligen Board in die Richtung des Punktes. Ziel des Checks ist es, die Beweglichkeit und damit den Trainingszustand von Gelenken und Sehnen sowie dem Rücken festzustellen. Nach dem Check gab es individuelle Tipps zur Verbesserung der Beweglichkeit, wodurch zum Beispiel auch langanhaltende Verletzungen in Folge von Stürzen vermieden werden können.

Das zweite aktive Angebot war eine sogenannte „Futrex-Messung“. Der Ansprechpartner an dieser Station erklärte, der Ablauf sei „ein bisschen wie Blutdruck messen“ – nur, dass statt dem Blutdruck die Köperfett- und Wasseranteile des Gewebes am Arm gemessen würden und damit Rückschlüsse auf die Ernährung und ausreichende Wasserzufuhr zuließen. Um die Werte zu erhalten, wurde eine circa 15-sekündige Infrarotmessung am Arm durchgeführt. Zur Einordnung der Werte wurde eine Tabelle der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hinzugezogen. Auch diese Station endete für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einer individuellen Beratung.

„Mit dem ersten Gesundheitstag möchten wir unsere Wertschätzung gegenüber den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Ausdruck bringen, die sich täglich für die bestmögliche Versorgung unserer Bewohner*innen einsetzen. Ihre Gesundheit ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir hoffen, dass den Mitarbeitenden vielfältige Möglichkeiten aufgezeigt werden konnten, um ihre Gesundheitsförderung sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich zu unterstützen. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei allen Beteiligten bedanken, die dieses erfolgreiche Projekt ermöglicht haben“, sagt Hanna Spang, Heimleiterin des Seniorenzentrums der Barmherzigen Brüder Trier. (Quelle: BBT-Gruppe Region Trier)