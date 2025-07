Hochschule Trier feiert 50 Jahre Fachbereich Wirtschaft – Innovation, Wissenstransfer, Gemeinschaft

TRIER. Jubiläumsstimmung an der Hochschule Trier: Mitte Juni feierte der Fachbereich Wirtschaft sein 50-jähriges Bestehen. Zahlreiche Gäste, darunter emeritierte Professorinnen und Professoren sowie ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kooperationspartner, Alumni sowie aktuelle Studentinnen und Studenten und Hochschulangehörige kamen zusammen, um diesen besonderen Tag gemeinsam zu feiern.

Die Festveranstaltung fand in entspannter Atmosphäre bei bestem Wetter auf dem Hauptcampus in Trier statt. Nach der Begrüßung durch den Dekan, Prof. Dr. Burchard, blickte die Vizepräsidentin, Prof. Dr. Massa, auf die Chronik des Fachbereichs zurück – eine Zeitreise, die unter anderem einen Einblick in die Weiterentwicklung der Studiengänge und allgemein des Fachbereichs gab. Der Fachbereich ist heute eine etablierte Institution für wirtschaftswissenschaftliche praxisnahe Lehre und angewandte Forschung mit rund 1000 Studentinnen und Studenten sowie zahlreichen Kooperationspartnern im In- und Ausland.

Ein besonderes Highlight des Abends war der Rückblick durch die Jahrzehnte: Für jede Dekade seit der Gründung 1975 kam ein Erlebniszeuge zu Wort – Alumni, Professorinnen und Professoren oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre ganz persönlichen Erinnerungen und Anekdoten mit dem Publikum teilten. Ihre Beiträge ließen die Entwicklung des Fachbereichs lebendig werden und sorgten für bewegende und heitere Momente.

Begleitet wurde die Zeitreise durch passende Musik aus den jeweiligen Jahrzehnten. Authentische Spiele aus der damaligen Studentenzeit sorgten für nostalgische Erinnerungen und eine ausgelassene Stimmung. Für das leibliche Wohl war durch ein regionales kulinarisches Rahmenprogramm und Getränkee aus der jeweiligen Zeit ebenfalls gesorgt.

Außerdem fand die Prämierung von studentischen innovativen Lösungsansätze im Hinblick auf das Essensangebot am Nachmittag, Freizeitangebot und einer Socializing-Event-Reihe an der Hochschule statt.

Die Hochschule Trier bedankt sich bei allen Beteiligten für diesen besonderen Abend und die Unterstützung bei der Organisation dieser Veranstaltung. Die Hochschule freut sich auf die nächsten 50 Jahre mit starken Partnerschaften und einem engagierten Team am Fachbereich Wirtschaft. (Quelle: Hochschule Trier)