++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Super 98 geht deutlich runter ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Dienstagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab Mittwoch, 22.10.25, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab 22.10.25, 00.00 Uhr:

Ab Mitternacht wird der Preis für den Kraftstoff Super 98 erneut gesenkt und fällt kräftig um 5,2 Cent.

DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff bleibt im Preis gleich, und kostet am Mittwoch dann weiter 1,393 Euro.

SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt auch gleich, und der Liter kostet am Mittwoch dann weiter 1,473 Euro.

SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) fällt im Preis um 5,1 Cent, sodass der Liter des Kraftstoffs am Mittwoch jetzt 1,544 Euro kostet.

