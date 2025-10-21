Gasaustritt im Westerwald: Menschen mussten Häuser verlassen

RANSBACH-BAUMBACH – Wegen eines Gasaustritts durch eine defekte Leitung haben in Ransbach-Baumbach (Westerwaldkreis) etwa 40 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

Eine akute Gefahr bestehe nicht, die Gasversorgung sei unterbrochen worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Koblenz. Verletzt worden sei niemand.

Durch den örtlichen Versorger konnte das Leck gegen 18:00 Uhr abgedichtet werden. Die Evakuierungsmaßnahmen wurden ab 18:15 Uhr zurückgefahren. Glücklicherweise kam es aufgrund der Gefahrenlage zu keinem Schadenseintritt. Im Einsatz waren 50 Kräfte der Feuerwehr, 10 Kräfte des Rettungsdienstes sowie 9 Einsatzkräfte der Polizei.

Nach Angaben der Polizei war die Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt worden. Demnach mussten etwa 20 Häuser in einem Wohngebiet evakuiert werden.