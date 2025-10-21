Eifel: Turmkreuz von abgerissener Kirche in Ahrbrück gestohlen

AHRBRÜCK – Das Turmkreuz der abgerissenen Kirche in Ahrbrück im Landkreis Ahrweiler ist gestohlen worden.

Das Kreuz sei nach dem Abriss der Kirche in einem Baucontainer auf dem Gelände gelagert worden, sagte Julia Fröder, Sprecherin des Bistums Trier der dpa. Zuvor hatte der SWR berichtet. Wie die Polizei Mayen mitteilte, sei das Kreuz vermutlich zwischen dem 06. und 08. Oktober gestohlen worden.

Die Kirche war bei der Flutkatastrophe im Ahrtal im Sommer 2021 beschädigt worden. Der Innenraum der Kirche stand laut Bistum etwa 80 Zentimeter unter Wasser. Im September 2022 war die Kirche entweiht worden, 2025 wurde sie schließlich abgerissen.

Das Turmkreuz der ehemaligen Kirche St. Andreas in Ahrbrück sei eine schlichte Schmiedeeisenarbeit, 155 Zentimeter hoch und 104 Zentimeter breit.

«Der ideelle Wert übertrifft den materiellen Wert um ein Vielfaches», so Fröder. Der örtliche Kirchengemeinderat habe mit interessierten Ahrbrücker Bürgern über eine Weiterverwendung des Kreuzes nachgedacht. Eine Entscheidung sei jedoch noch nicht getroffen worden.