Trier: Vier versuchte Einbrüche in Innenstadt-Geschäfte in einer Nacht

TRIER – In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Trierer Innenstadt zu einer Serie von insgesamt vier erfolglosen Einbruchsversuchen in verschiedene Geschäfte.

Die Taten ereigneten sich in der Viehmarktstraße, der Brotstraße und der Fahrstraße.

Juwelier und weitere Geschäfte betroffen

In der Viehmarktstraße versuchte ein Täter, die Fluchttür einer Immobilienfirma aufzubrechen. In der Brotstraße wurden erfolglos die Türen von zwei benachbarten Gebäuden aufgehebelt. Hier befinden sich unter anderem ein Juwelier, ein Bekleidungsgeschäft und ein Laden für Deko- und Lifestyle-Produkte.

Ein weiterer Einbruchsversuch ereignete sich in einem Restaurant in der Fahrstraße.

Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit wird geprüft, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0651 983-43390 oder 0651 983-0 zu melden.