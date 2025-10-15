Trier: Eintracht-Spiel am Freitag – Busverkehr im Maarviertel wird eingeschränkt

TRIER. Am Freitag, 17. Oktober 2025, wird ab 16 Uhr wegen eines Spiels von Eintracht Trier der Verkehr im Maarviertel eingeschränkt.

Die Busse der Linie 5 fahren deshalb ab 16.00 Uhr bis zur Haltestelle Porta Nigra ihre gewohnte Route und werden anschließend über die Haltestellen Paulinstraße und Zeughausstraße zur Haltestelle Wilhelm-Leuschner-Straße umgeleitet. Die Rückfahrt der Linie 5 in Richtung Feyen erfolgt auf der gewohnten Route. Die Linie 80 ab 18 Uhr beginnt und endet an der Haltestelle Porta Nigra. Ab 16 Uhr können wegen der Sperrung die folgenden Haltestellen in Richtung Trier-Nord nicht mehr angefahren werden: Nordallee/Krankenhaus, Zurlaubener Ufer, Remigiusstraße, St.-Mergener-Straße und Benediktinerstraße.

Bei Fragen zur Busumleitungen steht das Team im Stadtbus-Center persönlich in der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 717 2737 zur Verfügung. (Quelle: SWT)