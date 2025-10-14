Luxemburg: Kriminalpolizei zerschlägt international agierende SUV-Diebesbande

LUXEMBURG – In Luxemburg sah sich die Polizei in den vergangenen Wochen mit einer professionell organisierten, international agierenden Tätergruppe konfrontiert, die ihren Fokus auf den Diebstahl von SUV-Fahrzeugen gelegt hatte.

Grenzübergreifende Ermittlungen führen zum Erfolg

Die Ermittler der Abteilung „Répression Grand Banditisme“ der Kriminalpolizei konnten durch eine umfassende Analyse und eine effiziente Kooperation mit ausländischen Behörden die mutmaßlichen Täter identifizieren.

Gezielte operative Maßnahmen, bei denen auch die Staatsanwaltschaft Luxemburg und die Spezialeinheit der Polizei beteiligt waren, führten in Frankreich zur Sicherstellung von zwei gestohlenen Fahrzeugen: einem Porsche Macan und einem Toyota RAV4.

Festnahme in Luxemburg und Beweissicherung

In der Nacht vom 13. auf den 14. Oktober 2025 wurden schließlich zwei Tatverdächtige in Luxemburg festgenommen. Bei den anschließenden Durchsuchungen konnten die Ermittler mehrere vorbereitete Kennzeichen sowie elektronische Geräte sicherstellen, die vermutlich für die Durchführung der Fahrzeugdiebstähle verwendet wurden.