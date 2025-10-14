Wincheringen erhält moderne Straßenbeleuchtung

WINCHERINGEN – Gemeinsam mit der Ortsgemeinde Wincheringen hat Westenergie die Straßenbeleuchtung modernisiert.

Ab sofort sorgen 356 neue LED-Leuchten für eine effiziente und umweltfreundliche Beleuchtung. Mit dieser Maßnahme ist ein weiterer Beitrag zur Umstellung auf energiesparende LED-Technik umgesetzt worden. Die Gemeinde rechnet mit einer Einsparung von rund 50 Prozent der bisherigen Energiekosten. Zusätzlich reduziert der Einsatz der modernen Beleuchtung erheblich den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid.

Jürgen Dixius, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, betonte: „Mit der modernen LED-Beleuchtung setzen wir auf eine langfristige Lösung, die sowohl der Gemeinde als auch der Umwelt zugutekommt. Ortsbürgermeister Elmar Schömann schloss sich dem an und ergänzte: „Mit der neuen LED-Technik profitieren unsere Bürgerinnen und Bürger von einer sicheren und effizienten Beleuchtung.“

Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem fügte hinzu: „Uns als Westenergie ist es wichtig, die Infrastruktur in den Kommunen zu modernisieren. Die Umstellung auf LED-Leuchten ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir gemeinsam mit den Kommunen praktische Lösungen für mehr Nachhaltigkeit und Effizienz schaffen können.“