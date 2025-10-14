++ Mild und trüb: Wetter in der Region bleibt herbstlich – Nebel und Sprühregen ++

Herbstlich-trübes Wetter steht auch in den kommenden Tagen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf dem Programm. Am Donnerstag könnte sich im Süden auch mal die Sonne zeigen.

OFFENBACH. Mild, trüb und teils neblig geht die Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland weiter. Bei starker Bewölkung kann stellenweise im Tagesverlauf Sprühregen fallen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte.

Dabei steigen die Temperaturen auf 12 bis 17 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es stark bewölkt mit örtlichem Regen, mancherorts wird es neblig. Auf den Straßen ist bei Sichtweiten von teils unter 150 Metern Vorsicht geboten.

Auch der Mittwoch bleibt herbstlich trüb mit starker Bewölkung und Hochnebel und zeitweise etwas Sprühregen. Mancherorts sind Auflockerungen möglich, bei Höchstwerten von 12 bis 17 Grad. Am Donnerstag dürften dann im Süden die Chancen auf Wolkenlücken mit zeitweise Sonne am besten stehen. Andernorts erwarten die Meteorologen starke Bewölkung und vereinzelt etwas Sprühregen, die Temperaturen erreichen 10 bis 15 Grad. (Quelle: dpa)