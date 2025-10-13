RLP: Schreiben vom Finanzamt noch dieses Jahr direkt im Elster-Portal

MAINZ/BITBURG/IDAR-OBERSTEIN – Noch dieses Jahr sollen Bürger und Steuerberatungen Schreiben von Finanzämtern nicht mehr nur per Post, sondern auch elektronisch über die Steuer-Plattform Elster empfangen können.

Wie der Pressedienst des rheinland-pfälzischen Landesamts für Steuern mitteilte, war es bislang nur möglich, Steuerbescheide über Elster zu übermitteln. Nun sollen auch Rückfragen, Antworten und andere Schreiben digital übermittelt werden können.

Voraussetzung ist ein Nutzerkonto bei Elster. Seit dem 9. Oktober wird das Verfahren den Angaben zufolge in den Finanzämtern Bitburg-Prüm und Idar-Oberstein getestet, bevor nach erfolgreicher Testphase alle anderen Finanzämter im Laufe des Novembers folgen sollen.