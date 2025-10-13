Eifel: Mann nach Messer-Attacke in Gaststätte lebensgefährlich verletzt

BAD NEUENAHR – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 04.25 Uhr in einer Gaststätte in Bad Neuenahr zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Im Zuge des Streits verletzte ein 25-jähriger Mann seinen 36-jährigen Kontrahenten mit einem Messer oder einem ähnlich gefährlichen Gegenstand derart schwer, dass dieser lebensgefährliche Verletzungen erlitt.

Tatverdächtiger festgenommen und in JVA eingeliefert

Das 36-jährige Opfer musste notoperiert werden und schwebte zeitweise in Lebensgefahr.

Die Polizei leitete umgehend intensive Fahndungsmaßnahmen ein, in deren Verlauf der 25-jährige Tatverdächtige noch am Sonntag angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnte. Am heutigen Montag wurde der Mann einem Richter vorgeführt.

Aufgrund des Vorwurfs der versuchten Tötung wurde Haftbefehl erlassen und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf sowie zur Motivlage des Streits dauern an.