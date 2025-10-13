Erfolgreicher Start ins Wintersemester an der Universität Trier

TRIER – Mit großer Vorfreude ist die Universität Trier in das Wintersemester 2025/26 gestartet. Sie heißt alle Studierenden, Lehrenden, Beschäftigten und Gäste der Region zu einem lebendigen Semesterbeginn willkommen.

Zum Semesterstart haben rund 2250 neue Studierende ihr Studium an der Universität Trier begonnen. Damit verzeichnet die Universität Trier einen deutlichen Anstieg der Neueinschreibungen um über 12 Prozent im Vergleich zum vorigen Wintersemester.

„Wir freuen uns über die hervorragenden Einschreibezahlen und wünschen allen neuen und bestehenden Studierenden sowie unseren Mitarbeitenden einen gelungenen Start ins neue Semester“, sagt Universitätspräsidentin Prof. Dr. Eva Martha Eckkrammer.

Starkes Zeichen für Internationalisierung

Besonders erfreulich ist der Zuwachs internationaler Studierender: Ihr Anteil ist von etwa 14 auf 18 Prozent der Gesamtstudierenden gestiegen. „Unsere internationalen Studierenden kommen nicht nur aus den Nachbarländern, insbesondere aus Luxemburg, sondern inzwischen aus der ganzen Welt. Dazu tragen auch unsere englischsprachigen Masterprogramme maßgeblich bei“, so Eckkrammer.

Besonders mit den englischsprachigen Master-Studiengängen wie etwa „Sustainability Management and Economics“, „Data Science“ oder „Natural Language Processing“ punktet die Uni Trier bei den internationalen Studierenden.

Neues Format: “Official Semester Opening”

Ein besonderes Highlight des Semesterstarts ist in diesem Jahr das neue Veranstaltungsformat „Official Semester Opening“, das am 22. Oktober ab 18 Uhr im Audimax erstmals stattfindet und künftig ein fester Bestandteil des Semesterauftakts werden soll.

Mit einer Podiumsdiskussion zum Thema „Zukunft bunt oder Zukunft braun? Rechtsextremismus in Deutschland und was wir tun können“ unter der Moderation von Thomas Roth, Chefredakteur des Trierischen Volksfreund, wird das Opening gerahmt.

Für das Panel konnten Dr. Anna-Sophie Heinze, Politikwissenschaftlerin an der Universität Trier, Natascha Strobl, Autorin und österreichische Politikwissenschaftlerin, sowie Prof. Dr. Léonie de Jonge, Professorin für Rechtsextremismusforschung an der Universität Tübingen gewonnen werden. Über das Panel hinaus werden erstmals die „Uni Trier Awards“ an Studierende und Forschende verliehen. Musikalisch wird der Abend vom Philharmonischen Orchester der Stadt Trier begleitet.

Die Veranstaltung ist öffentlich – Angehörige der Uni und externe Gäste sind gleichermaßen herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei. Mit dieser Veranstaltung setzt die Universität ein klares Signal für Offenheit, Dialog und gesellschaftliches Engagement.

„Mit dem neuen offiziellen Semesteropening möchten wir nicht nur einen guten Einstieg für unsere Studierenden ermöglichen, sondern auch nach außen sichtbar machen, wie lebendig Wissenschaft und Lehre an der Uni Trier sind. Wir wollen Brücken bauen – zwischen Forschenden und Gesellschaft, zwischen den Disziplinen und über die Grenzen hinweg“, so Präsidentin Eckkrammer.

Orientierungstage zum Studienanfang: Den Campus kennenlernen

Eine Woche vor Beginn der Vorlesungszeit fanden die traditionellen Orientierungstage zum Studienanfang statt. Dort erhielten neue Studierende Orientierung zu Studienorganisation, zu Einrichtungen der Universität, zur Fachberatung und zum Campusleben.

Erstmals hat sich der AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss) gemeinsam mit der Zentralen Studienberatung federführend an der Organisation beteiligt. Erfahrene Studierende begleiteten die Erstsemester, offene Info-Stände und Workshops ermöglichten erste Kontakte.