Trier: Vandalismus in der Hommerstraße – Verkehrsschilder umgeworfen – Auto beschädigt

TRIER – In der Nacht von Freitag (22:00 Uhr) auf Samstag (7:30 Uhr) kam es in der Hommerstraße in Trier zu einer Sachbeschädigung, die durch Vandalismus verursacht wurde. Bislang unbekannte Täter warfen temporär aufgestellte Verkehrsschilder um.

Hoher Schaden und Suche nach weiteren Geschädigten

Durch das Umwerfen der Schilder wurde ein dort geparktes Auto beschädigt. Der entstandene Sachschaden an dem Fahrzeug liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Da mehrere Schilder umgeworfen wurden, kann die Polizei nicht ausschließen, dass noch weitere Fahrzeuge in der Hommerstraße oder der näheren Umgebung in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0651 983-43863 oder 0651 983-0 zu melden.