Kurioser Unfall: Lasterfahrer stürzt Denkmal

0
Kurioser Unfall in Mainz: Ein Lkw-Fahrer will eine Statue schonen – und reißt dabei ausgerechnet die danebenstehende Bischofssäule um. (Aktuelles Foto)-/Polizeidirektion Mainz/dpa

MAINZ – In Mainz ist ein Lastwagen beim Rangieren gegen eine Säule, die einem Bischof gewidmet ist, gefahren.

Wie die Polizei mitteilte, konzentrierte der 46-jährige Laster-Fahrer zwar darauf, nicht die Statue des Bischofs Wilhelm Emmanuel von Ketteler zu beschädigen.

Dabei übersah er laut eigener Aussage aber die danebenstehende Säule, die ebenfalls dem Bischof gewidmet ist.

Die Skulptur riss durch den Zusammenstoß mit dem schweren Fahrzeug aus der Verankerung. Die Polizei informierte die Denkmalschutzbehörde der Stadt Mainz über den Vorfall.

Vorheriger ArtikelTrier: Vandalismus in der Hommerstraße – Verkehrsschilder umgeworfen – Auto beschädigt

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.