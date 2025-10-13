Kurioser Unfall: Lasterfahrer stürzt Denkmal

MAINZ – In Mainz ist ein Lastwagen beim Rangieren gegen eine Säule, die einem Bischof gewidmet ist, gefahren.

Wie die Polizei mitteilte, konzentrierte der 46-jährige Laster-Fahrer zwar darauf, nicht die Statue des Bischofs Wilhelm Emmanuel von Ketteler zu beschädigen.

Dabei übersah er laut eigener Aussage aber die danebenstehende Säule, die ebenfalls dem Bischof gewidmet ist.

Die Skulptur riss durch den Zusammenstoß mit dem schweren Fahrzeug aus der Verankerung. Die Polizei informierte die Denkmalschutzbehörde der Stadt Mainz über den Vorfall.